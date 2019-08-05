Синоптики предупредили москвичей о «желтом» уровне погодной опасности

Синоптики предупредили москвичей и жителей Московской области об опасной погоде, которая ожидается во вторник, 6 августа. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

«Желтый» уровень опасности может быть введен из-за сильного ветра, скорость которого, по прогнозам, будет достигать 15 метров в секунду. Также в столице местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать +16°C.

Уточняется, что «желтый» уровень погодной опасности также объявлен в Костромской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Белгородской областях.

Ранее синоптики рассказали, когда тепло вернется в Москву.