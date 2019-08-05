Синоптики предупредили москвичей о «желтом» уровне погодной опасности
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Синоптики предупредили москвичей и жителей Московской области об опасной погоде, которая ожидается во вторник, 6 августа. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.
«Желтый» уровень опасности может быть введен из-за сильного ветра, скорость которого, по прогнозам, будет достигать 15 метров в секунду. Также в столице местами ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет достигать +16°C.
Уточняется, что «желтый» уровень погодной опасности также объявлен в Костромской, Тамбовской, Липецкой, Рязанской, Воронежской, Белгородской областях.