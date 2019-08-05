Путин обсудил с Совбезом ликвидацию пожаров и подтоплений в Сибири

Российский президент Владимир Путин провел обсуждение с Совбезом России по вопросам, касающимся ликвидации пожаров и подтоплений в Сибири. Об этом передает РИА «Новости».

Как стало известно, обсуждение прошло на оперативном совещании.

Сообщается, что Путин поговорил с членами Совбеза о ликвидации последствий погодных явлений на территории Сибири и Иркутской области.

Ранее стало известно, что инспекторы государственного пожарного надзора возбудили 277 уголовных дел по фактам пожаров в лесах.