В Амурской области из-за паводка в озере появились креветки

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Паводки в райцентре Усть-Ишим в Омской области, май 2015 года Паводки в райцентре Усть-Ишим в Омской области, май 2015 года
Паводки в райцентре Усть-Ишим в Омской области, май 2015 года
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В озере Осиновое Константиновского района в Приамурье экологи обнаружили дальневосточных пресноводных креветок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что креветки попали в озеро из-за обильных паводков.

Уточняется, что регионе креветки обитают в искусственном водоеме Райчихинской ГРЭС.

Жители подтверждают наличие большого количества ракообразных в озере Осиновое.

Ранее сообщалось, что поселок в Хабаровском крае оказался в изоляции из-за паводка.