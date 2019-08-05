В Амурской области из-за паводка в озере появились креветки
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В озере Осиновое Константиновского района в Приамурье экологи обнаружили дальневосточных пресноводных креветок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что креветки попали в озеро из-за обильных паводков.
Уточняется, что регионе креветки обитают в искусственном водоеме Райчихинской ГРЭС.
Жители подтверждают наличие большого количества ракообразных в озере Осиновое.
Ранее сообщалось, что поселок в Хабаровском крае оказался в изоляции из-за паводка.