Девочка погибла после нападения волка в Коми

В Коми было найдено тело 15-летней девочки, которая умерла после нападения волка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ЧП произошло в поселке Едва Удорского района Республики Коми.

Уточняется, что СК региона возбудил уголовное дело о халатности.

В ходе расследования будет оценена деятельность органов местного самоуправления по поддержанию безопасности местных жителей и должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. Они занимаются регулированием численности волков в регионе.

Ранее сообщалось, что акула покусала ребенка в Тихом океане.