В Москве заочно арестовали модавского политика Плахотнюка

Суд в Москве заочно арестовал бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что арест произвел Тверской суд Москвы.

Уточняется, что арест произведен по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

Кроме того, в ноябре 2017 года Плахотнюк был заочно арестован и обвинен в международный розыск по делу о покушении на убийство Басманным судом Москвы.Также в феврале полиция пресекла деятельность выведшего за пределы России более 37 млрд рублей в 2013-2014 году международного преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что Плахотнюк отказался от мандата депутата.