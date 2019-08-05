Найден пропавший при тушении лесных пожаров спасатель

Пожарный, который пропал в Красноярском крае во время тушения пожара, нашелся живым в соседнем поселении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Богучанского района.

Отмечается, что пожарный не сообщил о своем местоположении. Он находился в одном из населенных пунктов района.

Ранее сообщалось, что в Эвенкийском районе Красноярского края пропал один из участников операции по тушению лесных пожаров.