Площадь лесных пожаров в Бурятии в 7 раз больше, чем в 2018 году

Более 500 лесных пожаров общей площадью 168 тыс. гектаров зарегистрировали в Бурятии с начала марта, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт республиканского агентства лесного хозяйства.

По данный агентства, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 534 пожара, что в 7 раз больше, чем в 2018 году. Тогда было зафиксировано 329 лесных пожаров на общей площади более 24 тыс. гектаров.

Отмечается, что 4 августа на западе и севере Бурятии тушили 8 лесных пожаров на общей площади 950 гектаров. Четыре из них было локализовано, три погашено.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в лесах окутал почти 180 населенных пунктов России.