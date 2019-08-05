Аномальный холод и низкое давление пообещали москвичам

Синоптики пообещали аномальный холод и низкое давление жителям Москвы и Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

Уточняется, что сегодня 5 августа температура в столице будет преимущественно облачная с кратковременными дождями.

Как заявила Волосюк, температура будет аномально низкая и на 8-10°С отклонится от нормы.

«Такого затянувшегося холода не было за все время инструментальных наблюдений», — заявила эксперт.

Атмосферное давление также будет ниже на 10 показателей и составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что воскресенье стало в Москве самым холодным за 70 лет.