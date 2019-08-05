Поселок в Хабаровском крае оказался в изоляции из-за паводкаа

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Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, 30 июня 2019 года Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, 30 июня 2019 года
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, 30 июня 2019 года
Владимир Смирнов/РИА «Новости»

В Хабаровском крае поселок оказался в изоляции из-за паводка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство края.

Как отмечается, река Умальта вышла из берегов из-за дождей и размыла пять мостов на единственной автодороге, которая соединяет поселок Софийск с райцентром.

«Поселок Софийск остался после дождей без транспортного сообщения», — говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что к настоящему моменту удалось восстановить три моста, на четвертом пока ведутся работы. Пятый же мост, как подчеркивается, быстро восстановить не получится.

Сейчас решается вопрос об организации переправы через реку.

Ранее сообщалось, что десятки дач на островах под Хабаровском затопило.