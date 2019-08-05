Десятки дач на островах под Хабаровском затопило

Десятки дач на островах, находящихся под Хабаровском, были затоплены из-за подъема уровня воды в реке Амур до 443 сантиметров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Как отмечается, повышение уровня воды в реке продолжается, что и привело к подтоплению островов.

«Десятки дач оказались во власти воды», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Уточняется, что в ближайшие дни уровень поднимется еще на 40-45 сантиметров.

На настоящий момент в данном регионе работают оперативные группы регионального главка МЧС, а также пожарно-спасательная часть.

Ранее сообщалось, что уровень воды в Тулуне опустился ниже критической отметки.