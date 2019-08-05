Около двух тысяч артефактов нашли в древнем могильнике в Красноярском крае
В Красноярском крае археологи обнаружили могильник V века нашей эры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Как отмечается, данная находка является самым ранним из археологических памятников средневекового периода, который был обнаружен в низовьях Ангары.
Уточняется, что археологи исследовали 12 погребений, обнаружив около 2000 разнообразных предметов древнего населения Сибири.
Как подчеркивается, речь идет о наконечниках стрел, железных ножах, керамической посуде, бусах и прочих предметах.
Также археологи выяснили, что перед погребением тела сжигали, а затем кальцинированные останки хоронили в неглубоких ямах.
Ранее археологи нашли древние саркофаги, принадлежащие элите.