Около двух тысяч артефактов нашли в древнем могильнике в Красноярском крае

В Красноярском крае археологи обнаружили могильник V века нашей эры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как отмечается, данная находка является самым ранним из археологических памятников средневекового периода, который был обнаружен в низовьях Ангары.

Уточняется, что археологи исследовали 12 погребений, обнаружив около 2000 разнообразных предметов древнего населения Сибири.

Как подчеркивается, речь идет о наконечниках стрел, железных ножах, керамической посуде, бусах и прочих предметах.

Также археологи выяснили, что перед погребением тела сжигали, а затем кальцинированные останки хоронили в неглубоких ямах.

Ранее археологи нашли древние саркофаги, принадлежащие элите.