Ливень повалил деревья и подтопил дома в Ростове
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В Ростове-на-Дону ливень повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.
Как отмечается, в городе прошел кратковременный, но сильный дождь.
Уточняется, что были также зафиксированы отдельные случаи разрушения конструкций.
После прошедшего дождя поисково-спасательные бригады приступили к уборке поваленных грозой и ветром деревьев.
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