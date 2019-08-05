Следовавший из Петербурга в Москву «Сапсан» задержали из-за гибели зацепера
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Поезд «Сапсан» сообщением Петербург -— Москва задержали почти на час из-за гибели зацепера. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, зацепер получил смертельное травмирование, в результате чего поезд опоздал на 49 минут.
Уточняется, что погибший стал причиной возгорания на крыше состава.
Возгорание было в скором времени ликвидировано, состав не получил никаких повреждений.
Как подчеркивается, СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда.
Ранее сообщалось, что подросток-«зацепер» погиб на железной дороге в Москве.