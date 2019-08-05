Следовавший из Петербурга в Москву «Сапсан» задержали из-за гибели зацепера

Поезд «Сапсан» сообщением Петербург -— Москва задержали почти на час из-за гибели зацепера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, зацепер получил смертельное травмирование, в результате чего поезд опоздал на 49 минут.

Уточняется, что погибший стал причиной возгорания на крыше состава.

Возгорание было в скором времени ликвидировано, состав не получил никаких повреждений.

Как подчеркивается, СК начал проверку после гибели зацепера на крыше поезда.

Ранее сообщалось, что подросток-«зацепер» погиб на железной дороге в Москве.