Составлен перечень ошибок, из-за которых пассажиры не попадают в самолет

Туту.ру составил перечень причин, по которым пассажиру могут не позволить сесть в самолет, передает РИА «Новости».

Как отмечается, чаще всего при покупке билетов люди путают место вылета и место назначения. Кроме того, некоторые путают месяцы, в которые должен состояться влет. Также ошибаются в написании фамилий и имен. Причем в случае опечатки на внутренних рейсах сложностей, как правило, не возникает, но во время регистрации на рейс в Китае или США таких пассажиров не пропустят на борт. Иногда при регистрации пассажиры забывают сменить шрифт на клавиатуре или допускают ошибки в номере загранпаспорта.

Ранее посольство РФ пожаловалось на выведывающих «чувствительную информацию» британцев. Уточняется, что пограничники задерживают людей на паспортном контроле для выяснения подробностей их трудовой деятельности и «чувствительной информации о работе посольства». Такие собеседования могут долго продолжаться, иногда у людей временно изымают паспорта без возможности связаться с посольством.