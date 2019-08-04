Таксист из Петербурга принял роды у клиентки

Мужчина, работающий таксистом, принял роды у пассажирки в присутствии ее подруги. Об этом информирует «Фонтанка» со ссылкой на диспетчерскую службу одного из такси Северной столицы.

Сообщается, что инцидент произошел по дороге в Петербург, куда будущая мама вместе с подругой направлялась для родов.

Как отмечает водитель, во время родов ему нужно было только подставить руки, принять младенца и положить маме на живот.

Известно, что после родов новорожденного вместе с мамой передали медикам.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Балашиха у женщины родились четверняшки.