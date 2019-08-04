Трамп отметил работу правоохранителей по поводу стрельбы в городах США
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Президент США Дональд Трамп высказался насчет работы правоохранительных органов во время стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, ФБР, местные и государственные правоохранительные органы работают в городах, где произошли инциденты, сообща.
Также Трамп отмечает, что по обоим инцидентам они сработали быстро.
Американский лидер отмечает, что в Дейтоне информация о случившемся быстро пополняется, а в Эль-Пасо уже удалось многое изучить по поводу произошедшего инцидента.
Ранее Трамп заявил, что стрельба в Техасе является проявлением трусости.