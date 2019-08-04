Трамп отметил работу правоохранителей по поводу стрельбы в городах США

Президент США Дональд Трамп высказался насчет работы правоохранительных органов во время стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, ФБР, местные и государственные правоохранительные органы работают в городах, где произошли инциденты, сообща.

Также Трамп отмечает, что по обоим инцидентам они сработали быстро.

Американский лидер отмечает, что в Дейтоне информация о случившемся быстро пополняется, а в Эль-Пасо уже удалось многое изучить по поводу произошедшего инцидента.

Ранее Трамп заявил, что стрельба в Техасе является проявлением трусости.