Украинцы устроили поножовщину из-за спора о Дне ВДВ

Мужчина получил ранение во время конфликта из-за даты Дня ВДВ в Днепре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что спор между тремя мужчинами возник из-за разногласий по поводу перенесения даты праздника со 2 августа на 21 ноября на Украине.

Во время спора одному из участников конфликта порезали горло, а затем его избили.

Уточняется, что свидетели случившегося вызвали полицию и скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

Ранее на Украине переименовали ВДВ.