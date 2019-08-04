Момент стрельбы в Дейтоне попал на видео

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Очевидец стрельбы в американском городе Дейтон опубликовал видео с моментом атаки.

Мужчина записывал видео из окна своей машины в момент, когда начинается стрельба.

На кадрах слышны множественные выстрелы и крики людей.

Видно, как люди бегут от места стрельбы.

Ранее полиция сообщила о 10 погибших и 16 пострадавших при стрельбе в Дейтоне