Путин поздравил железнодорожников с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

Он отметил, что железные дороги объединили Россию от западных рубежей до Дальнего Востока.

«Поздравляю вас с Днем железнодорожника. На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог», — говорится в поздравлении.

Президент назвал важным вклад железнодорожного транспорта в экономику страну, отметив открытие движения поездов в обход Краснодара и строительство магистрали в Крым.

Он пожелал работникам сферы крепкого здоровья, благополучия и успехов.