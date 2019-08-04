Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости

Президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо на западе Техаса, - акт трусости, который не может быть оправдан, передает РИА «Новости».

«Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, штат Техас, была не только трагедией, но и актом трусости. Я знаю, что сегодня я стою вместе со всеми в этой стране, осуждая этот ненавистный поступок. Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо оправдывали бы убийство невинных людей», — написал Трамп.

Он также добавил, что вместе с супругой направляет самые теплые пожелания жителям штата.