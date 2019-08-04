Устроивший стрельбу в Техасе выпустил манифест в поддержку новозеландского стрелка

Патрик Крузиос перед тем как устроить стрельбу в торговом центре на западе Техаса опубликовал манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии, передает РИА «Новости».

В манифесте, который содержит несколько страниц текста, он заявил, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного «нашествия».

По его мнению, от этого страдает культура и экономика США.

Ранее стало известно, что граждане РФ не пострадали при стрельбе в Техасе.