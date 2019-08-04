После стрельбы в Техасе 9 человек госпитализированы в критическом состоянии

Девять пострадавших при стрельбе в Техасе находятся в критическом состоянии в местной больнице, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал представитель пресс-службы больницы Виктор Герреро.

«Всего у нас 11 человек. Двое из них в стабильном состоянии. Девять — в критическом, но стабильном состоянии», — сказал он.

Ранее стало известно, что число жертв стрельбы в гипермаркете американском городе Эль-Пасо в Техасе увеличилось до 19.