После стрельбы в Техасе 9 человек госпитализированы в критическом состоянии
Девять пострадавших при стрельбе в Техасе находятся в критическом состоянии в местной больнице, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал представитель пресс-службы больницы Виктор Герреро.
«Всего у нас 11 человек. Двое из них в стабильном состоянии. Девять — в критическом, но стабильном состоянии», — сказал он.
Ранее стало известно, что число жертв стрельбы в гипермаркете американском городе Эль-Пасо в Техасе увеличилось до 19.