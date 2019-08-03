Половину животных убили в контактном зоопарке в Челябинске

В Челябинске в контактном зоопарке были убиты половина животных и птиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отмечается, после случившегося было возбуждено дело о жестоком обращении с животными.

По словам представителя контактного зоопарка, мертвые животные были обнаружены утром в пятницу, 2 августа.

«Утром половину из них мы нашли мертвыми — поросят, уток, кролика и других», — отметил источник.

Он также добавил, что раны, по мнению ветеринара, были с большой долей вероятности нанесены ножом.

На территории зоопарка, как уточняется, нет охраны. На ночь животных закрывают в домиках и загонах.

Ранее сообщалось, что мужчина задушил напавшего на него горного льва.