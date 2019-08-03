Мутко сообщил о решении не восстанавливать подтопленный детсад в Тулуне

Вице-премьер Виталий Мутко проинформировал, что в связи с подтоплением детский сад «Родничок» в иркутском Тулуне восстанавливать не будут. Об этом передает РИА «Новости».

По словам политика, также восстанавливать не будут и школу №20, которая тоже находится в зоне подтопления.

Мутко заявляет, что это не имеет никакого смысла.

«Все рядом расселяется», — отмечает Мутко.

Как сообщает вице-премьер, на территории микрорайона вне зоны подтопления в скором времени начнут строительство новой школы и нового детского сада.

Ранее Мутко отчитался перед президентом России Влаидимиром Путиным по поводу восстановительных работ в Иркутской области.