Мутко сообщил о решении не восстанавливать подтопленный детсад в Тулуне
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Вице-премьер Виталий Мутко проинформировал, что в связи с подтоплением детский сад «Родничок» в иркутском Тулуне восстанавливать не будут. Об этом передает РИА «Новости».
По словам политика, также восстанавливать не будут и школу №20, которая тоже находится в зоне подтопления.
Мутко заявляет, что это не имеет никакого смысла.
«Все рядом расселяется», — отмечает Мутко.
Как сообщает вице-премьер, на территории микрорайона вне зоны подтопления в скором времени начнут строительство новой школы и нового детского сада.
Ранее Мутко отчитался перед президентом России Влаидимиром Путиным по поводу восстановительных работ в Иркутской области.