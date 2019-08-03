Минздрав заявил о росте числа детей с инвалидностью

В России увеличилось число детей с инвалидностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно ведомству, за 2018 год количество детей с инвалидностью выросло практически на 20 тыс. по сравнению с 2017 годом.

При этом, уточнили в Минздраве, уменьшился процент детей с инвалидностью, которые живут в интернате — с 11% до 10,4%.

Также в ведомстве отметили, что больше всего таких детей среди возрастной категории от 10 до 14 лет.

Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что чаще всего инвалидность вызывают психические расстройства и расстройства поведения.

Ранее в Минздраве назвали регионы с наибольшим числом россиян с психическими расстройствами.