Около десяти тысяч человек тушат пожары в российских лесах
В пресс-службе МЧС России рассказали, что около десяти тысяч человек занимаются тушением пожаров в лесах России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что к тушению также привлечены три тысячи единиц техники, а также 70 воздушных судов.
Уточняется, что от МЧС России были привлечены 12 воздушных судов. Они сбросили на возгорания 993 тонны воды.
Кроме того, в готовности находятся 526 человек и 19 единиц техники.
Ранее сообщалось, что премьер Италии предложил России помощь в тушении пожаров в лесах России.