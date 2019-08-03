Дым от пожаров в лесах окутал почти 180 населенных пунктов России

Почти в 180 населенных пунктах пяти регионов Сибири и Дальнего Востока наблюдается дым от природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что наиболее плохая ситуация наблюдается в районах Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области.

Уточняется, что там в 177 населенных пунктах в 13 районах наблюдаются задымления.

Кроме того, что в зонах пожаров работает 103 поста наблюдения, которые производят замер загрязненности воздуха.

Ранее сообщалось, что специалисты дали прогноз по пожарам в лесах на август.