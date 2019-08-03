Дым от пожаров в лесах окутал почти 180 населенных пунктов России
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Почти в 180 населенных пунктах пяти регионов Сибири и Дальнего Востока наблюдается дым от природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что наиболее плохая ситуация наблюдается в районах Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области.
Уточняется, что там в 177 населенных пунктах в 13 районах наблюдаются задымления.
Кроме того, что в зонах пожаров работает 103 поста наблюдения, которые производят замер загрязненности воздуха.
Ранее сообщалось, что специалисты дали прогноз по пожарам в лесах на август.