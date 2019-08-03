В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом россиян с психическими расстройствами

В Минздраве назвали регионы России, в которых находится больше всего пациентов с впервые в жизни психическими расстройствами. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что Санкт-Петербург возглавляет рейтинг городов России. Там зарегистрировано 4,7 тыс. пациентов.

Уточняется, что второе место занимает Москва с 2,8 тыс. человек.

Следом идут Татарстан (2,5 тыс.), Башкортостан (2,4 тыс.) и Челябинская область (2,1 тыс.).

Примечается, что меньше всего россиян с психическими расстройствами зарегистрировано в Севастополе (88), Мурманской области (71), в Магаданской области (56) и на Чукотке (44).

Ранее сообщалось, что эксперты рассказали, кому не помогут антидепрессанты.