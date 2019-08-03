Вертолет разбился у Фиджи, пишут СМИ

Четырехместный медицинский вертолет Robinson разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает радиостанция FBC.

Отмечается, что он перевозил двух пассажиров. Тело одного из них было обнаружено в ходе поисковой операции, а также обломки вертолета.

Уточняется, что во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса вертолет потерял связь с диспетчерами.

Кроме того, на борту вертолета находились двухлетний ребенок и его мать.

Заявляется, что поиски в районе крушения будут продолжаться.