Вертолет разбился у Фиджи, пишут СМИ
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Четырехместный медицинский вертолет Robinson разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи. Об этом сообщает радиостанция FBC.
Отмечается, что он перевозил двух пассажиров. Тело одного из них было обнаружено в ходе поисковой операции, а также обломки вертолета.
Уточняется, что во время выполнения эвакуации пациентов в больницу города Ламбаса вертолет потерял связь с диспетчерами.
Кроме того, на борту вертолета находились двухлетний ребенок и его мать.
Заявляется, что поиски в районе крушения будут продолжаться.