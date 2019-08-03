МЧС: пожар в центре Москвы полностью ликвидирован
Возгорание в промышленном здании в центре Москвы полностью ликвидировано. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что пожар произошел на Дубнинской улице в районе Замоскворечья.
Уточняется, что площадь возгорания достигла 5 тыс. кв.м.
Кроме того, к тушению пожара были привлечены вертолеты.
Здание частично обрушилось, пострадал один сотрудник МЧС. Он госпитализирован с травмой ноги.
Ранее сообщалось, что обрушение произошло в горящем здании в центре Москве, заявили в МЧС.