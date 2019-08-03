Туристка обнаружила в Италии подарки с портретом Гитлера

В одном из венецианских супермаркетов на полках появились бутылки с вином и кружки, на которых изображен лидер нацистов и его цитаты. Об этом пишет The Daily Mail.

Как отмечается, одной из туристок, которая рассказала о произошедшем, стала британка Анжела Томпсон. Она обнаружила по меньшей мере три сорта вина, на которых был изображен лидер Третьего рейха. На сфотографированных этикетках напечатаны фотографии Адольфа Гитлера.

«Я знала, что фашизм снова поднимает голову, но все же была в шоке, когда увидела это в обычном супермаркете», — сказала Томпсон.

Ранее сообщалось, что Эмилия Кларк слушала речи Гитлера перед съемками в финале «Игры престолов».