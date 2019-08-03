Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

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Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.

Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.

«…стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основными причинами сложившейся ситуации стали отсутствие нужной техники, нехватка финансирования, неукомплектованность подразделений авиационной и наземной охраны в регионах, а также низкое качество противопожарных мероприятий.

Ранее сообщалось, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз.