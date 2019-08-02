Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже

В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн. Об этом сообщает LCL.

Как отмечается, женщина зашла в ювелирный магазин и представилась арабской принцессой.

Владелица магазином несколько часов показывала ей украшения. Клиентка выбрала несколько драгоценностей, пообещав перевести деньги на следующий день.

Спустя некоторое время ювелиры обнаружили в коробке для драгоценностей шоколадный конфеты, а не украшения.

Уточняется, что дело расследует бригада по борьбе с организованной преступностью полиции Парижа.

Ранее сообщалось, что саудовской принцессе светит наказание за насилие над сантехником.