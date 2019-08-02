Задержанные в Ливии российские моряки возвращаются в Крым

Задержанные три года назад в Ливии российские моряки находятся на половине пути в Крым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича.

«Мне подтверждают несколько источников, что их (российских моряков - ред.) отпустили... Судя по всему, прямо перед нашими моряками выпустили одного украинца, именно с этого корабля. Наши, как я понимаю, находятся на полпути в Крым, потому что один из Севастополя, другой из Керчи родом», — сообщил он.

Ранее Малькевич заявил, что официальный Триполи отпустил двух российских моряков с танкера «Теметерон», но официального подтверждения этой информации пока нет.

Моряков в сентябре 2018 года приговорили к 4 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в контрабанде нефтепродуктов и нелегальном пересечении государственной границы.