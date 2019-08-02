В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
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В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций. Об этом сообщает РИА «Новости» со на пресс-службу «Киевавтодора».
Как отмечается, конструкции обвалились на опоре №3.
Уточняется, что за мостом наблюдают специалисты предприятия «Киевавтодормост», и он не представляет опасности для пешеходов.
Согласно заявлению пресс-службы, сейчас разрабатывается план по восстановлению конструкций моста.
Данный мост соединяет центральную часть Киева с парковой зоной и пляжами Труханова острова, и был построен в 1956-1957 годах.
Ранее сообщалось, что в Брюсселе обрушился мост.