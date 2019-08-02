Во Владивостоке лифт раздавил голову строителю, работающему на строящемся объекте. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на источника в сфере здравоохранения.

Инцидент произошел в строящемся доме по улице Арсеньева, 2. Мужчина поднимался на лифте, несчастный случай произошел на шестом этаже. Спасти его не удалось, мужчина умер на месте.

В настоящее время на месте трагедии сотрудники СК проводят доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Ереване рухнул лифт с 12-метровой высоты.