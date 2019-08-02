Напавший на полицейских в Сургуте мужчина был неоднократно судим

Напавший на полицейских в Сургуте мужчина оказался неоднократно судим. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Известно, что нападавшего обезвредили сотрудники Росгвардии. В ходе происшествия один полицейский погиб, второго — госпитализировали.

Зачинщиком конфликта оказался 37-летний местный житель, в момент конфликта он был в нетрезвом состоянии. СУСК России по ХМАО возбудило против него уголовное дело.

«Установлено, что подозреваемый — неоднократно судимый за кражи, оскорбление личности, угрозу убийством и грабеж», — рассказали в пресс-службе.

Других подробностей о личности мужчины пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что нападавший был сотрудником МЧС.