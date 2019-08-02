В Москве девочка упала с козырька подъезда во время селфи

Девочка попала в реанимацию, упав с козырька подъезда, во время фотосессии. Об этом передает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел во дворе жилого дома, где две девочки делали селфи, забравшись на козырек подъезда. Выбирая удачный ракурс, одна из несовершеннолетних сорвалась вниз.

Отмечается, что пострадавшая получила перелом височной кости. В настоящее время врачи оказывают девочке необходимую помощь.

Ранее сообщалось, чтоселфи стало причиной смерти 127 человек за последние два года.