МЧС: скорость распространения пожаров в лесах России сократилась в пять раз

Ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократился в пять раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По информации ведомства, в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае не потушенными остаются 388 очагов возгорания. Однако с начала августа пожарные ликвидировали 19 точек на этих территориях.

Уточняется, что больше всего возгораний зафиксировано в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском крае, Иркутской области.

По последним данным, огнем в России охвачено более 3 млн га леса.

Ранее сообщалось, что восстановление сгоревших лесов в Сибири займет более 60-100 лет, заявили ученые.