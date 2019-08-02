Посольство РФ посоветовало россиянам быть бдительнее в Таиланде из-за взрывов

Российское посольство в Таиланде посоветовало жителям России, собирающимся на отдых или находящимся там, быть аккуратнее и внимательнее в связи с серией взрывов в Бангкоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также посольство рекомендовало ограничить посещение правительственных зданий и быть внимательнее в общественном транспорте.

«Посольство рекомендует российским … проявлять повышенную бдительность при нахождении … не приближаться к подозрительным предметам», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке произошло семь взрывов.

По последним данным, в результате взрывов были ранены два человека.