Дым от пожаров в лесах России окутал 610 городов и сел

Дым от пожаров в российских лесах окутал 610 населенных пунктов страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе МЧС России.

По имеющимся данным, в зоне задымления находятся города, села и другие населенные пункты. Сложнее всего обстановка в настоящее время складывается в Бурятии, Якутии, Иркутской области, а также в Забайкальском и Красноярском краях.

«В 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что воздух в задымленных местах постоянно проверяется на наличие опасных веществ.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в стране исследуют возможную связь пожаров в российских лесах с незаконной вырубкой лесов.

По последним данным, пожарами охвачено порядка 3 млн га тайги. МЧС фиксирует около 500 очагов возгорания.