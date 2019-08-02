Десять человек пострадали при взрыве газа в цехе во Владикавказе

Десять человек пострадали при взрыве газа и пожаре в цехе по обработке шерсти во Владикавказе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, пятеро пострадавших находятся в больнице, остальные от медицинской помощи отказались.

До этого стало известно, что цех по обработке шерсти во Владикавказе горит из-за взрыва газа. По информации МЧС, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что из-за детской шалости в Самаре сгорели 8 зданий.