Представитель Роспотребнадзора заявил о проблемах с госзакупками основного лекарства от ВИЧ

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявили о том, что в России заканчиваются запасы одного из основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных – ламивудина, сообщает «Интерфакс».

По словам специалиста, если ламивудин выпадает из схемы лечения, у большинства пациентов возникают проблемы.

По имеющейся информации, к дефициту препарата привели его трижды несостоявшиеся закупки. Они сорвались из-за того, что желая обеспечить лекарством большее число инфицированных, Минздрав снижал цены, по которым был готов закупать препарат. В результате, поставщики перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями.

«Так или иначе финансирование придется увеличивать», – подытожил Покровский.

Ранее ученым удалось убить ВИЧ в теле животного.