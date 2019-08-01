Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Випа» на Приморье
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На Приморье надвигается тайфун «Випа», который принесет много осадков 12-13 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Примгидромет.
По данным синоптиков, новый тайфун зародился в конце июля. Планируется, что он пройдет над Желтым морем, Корейским полуостровом, Владивостоком, Находкой и потом отправится на восточное побережье Приморья.
Как отмечается, тайфун еще может обойти стороной Приморье, но, если он все же пройдет, то край атакуют дожди.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.