Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Випа» на Приморье

На Приморье надвигается тайфун «Випа», который принесет много осадков 12-13 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Примгидромет.

По данным синоптиков, новый тайфун зародился в конце июля. Планируется, что он пройдет над Желтым морем, Корейским полуостровом, Владивостоком, Находкой и потом отправится на восточное побережье Приморья.

Как отмечается, тайфун еще может обойти стороной Приморье, но, если он все же пройдет, то край атакуют дожди.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики рассказали о погоде в августе.