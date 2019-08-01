СМИ раскрыли схему крышевания банков сотрудниками ФСБ

Бывший глава управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, которого арестовали в июле за взятки в размере $850 тыс., на протяжении многих лет «крышевал» банковскую сферу. Об этом свидетельствуют данные расследования The Bell и «Проекта».

По словам источника, управление взаимодействовало с банками двумя способами. Первый заключался получении 0,1–0,2% от проводимой операции, а второй — в получении конкретных взяток за нарушения. Для осуществления этой схемы на должность главы службы экономической безопасности банка как правило, назначали отставного офицера ФСБ или КГБ, который брал под контроль все потоки денег. В схему также были вовлечены отделения ФСБ в регионах, а перевозкой средств занималась сотрудники спецподразделений «Вымпел» и «Альфа».

Согласно материалам, Черкалин якобы тесно взаимодействовал с почти всеми самыми крупными банками России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обвинением полковника ФСБ России Кирилла Черкалина в участии в афере на 490 млн руб.