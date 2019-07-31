Депутат из Красноярска предложил привлечь ученых к тушению пожаров
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Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил с предложением, которое может повысить эффективность тушения пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что он призвал привлечь ученых к ликвидации возгораний.
По мнению Усса, это поможет сделать деятельность по тушению пожаров более прозрачной и понятной.
Кроме того, губернатор считает, что помощь ученых позволит принимать эффективные решения.
Ранее сообщалось, что глава Минприроды предложил выделить до 3 млрд рублей на тушение пожаров.