Депутат из Красноярска предложил привлечь ученых к тушению пожаров

Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил с предложением, которое может повысить эффективность тушения пожаров в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он призвал привлечь ученых к ликвидации возгораний.

По мнению Усса, это поможет сделать деятельность по тушению пожаров более прозрачной и понятной.

Кроме того, губернатор считает, что помощь ученых позволит принимать эффективные решения.

Ранее сообщалось, что глава Минприроды предложил выделить до 3 млрд рублей на тушение пожаров.