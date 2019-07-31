Визажист-андрогин Игорь Жимжим отреагировал на инцидент с ограблением
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Визажист-андрогин Игорь Жимжим прокомментировал ограбление неизвестными в Москве. Об этом информирует РЕН ТВ.
По словам визажиста, в момент ограбления ему было страшно.
«Никому не советую пережить то, что было», — прокомментировал Жимжим.
При этом он заявил, что нужно уметь самообороняться.
По его мнению, противодействовать преступникам поможет перцовый баллончик и пистолет.
Ранее сообщалось, что неизвестные ночью проникли в квартиру визажиста-андрогина и забрали мобильный телефон.