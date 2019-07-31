В Татарстане найдены останки человека давностью в несколько десятков лет
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В Татарстане были найдены останки человека давностью в несколько десятков лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что они были обнаружены во время прокладки водопровода.
Уточняется, что скелет найден, что в 50 м от заброшенного храма на глубине около двух метров.
По данному факту проводится расследование. Возраст останков оценили примерно в несколько десятков лет.
Ранее сообщалось, что останки более тысячи узников гетто обнаружили в Бресте.