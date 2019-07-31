В Татарстане найдены останки человека давностью в несколько десятков лет

В Татарстане были найдены останки человека давностью в несколько десятков лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что они были обнаружены во время прокладки водопровода.

Уточняется, что скелет найден, что в 50 м от заброшенного храма на глубине около двух метров.

По данному факту проводится расследование. Возраст останков оценили примерно в несколько десятков лет.

Ранее сообщалось, что останки более тысячи узников гетто обнаружили в Бресте.