Последний день июля стал самым холодным за 70 лет

Синоптики заявили, что 31 июля в Москве может стать самым холодным днем со средины 1940-х годов, сообщает РИА «Новости».

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, по климатическому описанию последний день июля считается самым теплым днем года. Он отметил, что в Москве такой низкой температуры в этот день не наблюдалось 70 лет.

Ночь со среды на вторник стала самой холодной в июле 2019 года, температура упала до 8,9 С. В семь утра стало еще холоднее – 8,3 С.

Ранее были названы сроки возвращения лета в Москву.