Последний день июля стал самым холодным за 70 лет
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Синоптики заявили, что 31 июля в Москве может стать самым холодным днем со средины 1940-х годов, сообщает РИА «Новости».
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, по климатическому описанию последний день июля считается самым теплым днем года. Он отметил, что в Москве такой низкой температуры в этот день не наблюдалось 70 лет.
Ночь со среды на вторник стала самой холодной в июле 2019 года, температура упала до 8,9 С. В семь утра стало еще холоднее – 8,3 С.