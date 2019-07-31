Названы сроки возвращения тепла в Москву

Синоптики сообщили о возвращении тепла в Центральную Россию в конце следующей недели, передает РИА «Новости».

Главную роль в этом сыграет зарождающийся южно-европейский антициклон.

«Он принесет и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели», — сообщили в Гидрометцентре.